Политолог разъяснил, ждать ли Украине больших денег от США

Киеву не стоит рассчитывать на то, что "Сонный Джо" опять достанет кошелёк и продолжит активно финансировать украинские "хотелки". Украине уже указали на её место — хотя бы тем, как закончилась история с "обещаниями" по "СП-2".

Своими прогнозами о финансовой "подпитке" для Украины поделился политолог Михаил Маркелов. Он выступил на передаче "60 минут", где объяснил:

"Вряд ли у Байдена появится желание выстраивать серьёзную публичную помощь Украине, вкладывать большие финансовые ресурсы. Этого не произойдёт. Все обещания по "Северному потоку — 2" — это в очередной раз Украине показали её место".

Даже тот факт, что Владимир Зеленский поедет в Вашингтон и лично поговорит с Байденом, не означает, что Киев сумеет навязать американцам свою повестку. И выгодной, соответственно, она вряд ли окажется.

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