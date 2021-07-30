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"Ах, как хочется ворваться": зачем Дания рассказала про "СП-2" и пиррову победу

Мир

Призывы превратить "СП-2" в пиррову победу — не что иное, как элемент сложной экономической борьбы за газовые рынки. Штаты не хотят откровенно "проваливаться" на европейском направлении со своим сжиженным газом, так что призывы такого рода мы услышим ещё не раз.

Уффе Эллеманн-Йенсен
Уффе Эллеманн-Йенсен

Дорога к победе, но не той

Напомним, что про "СП-2" и то, как именно превратить его в пиррову победу России, рассказал экс-глава датского МИД Уффе Эллеманн-Йенсен. Он уверен, что

"у европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию".

Таким образом, важно сделать так, чтобы угроза зависимости от российского газа оказалась минимизирована. Для этого нужно достраивать газопровод из Норвегии в Польшу, а также закупать у Штатов СПГ.

"Ах, как хочется ворваться": Штаты не сдадутся

Комментарий для RT предоставил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Американские компании-производители сжиженного газа никогда не потеряют интерес к Европе и к возможности поставлять свою продукцию туда. Это абсолютно понятно, несмотря на более высокие цены и заинтересованность в этом Европы.

Поэтому они будут делать всё возможное для того, чтобы не допустить более дешёвую и конкурентную продукцию из России в Европу", — уверен депутат.

Северный поток 2
 

При этом и в самой Европе есть компании, которые хотели бы работать именно с американскими партнёрами.

"Поэтому ещё будет большое количество различных политиков, чиновников, выступающих в поддержку этой линии, потому что они получают деньги за лоббирование вот этих американских программ.

Это понятно, очевидно. Мы понимаем, что это было и будет в дальнейшем. И это делают всё больше и больше, не стесняясь. Экономическая борьба", — добавил политик.

Однако для большинства европейских стран американский СПГ всё-таки менее выгоден.

"Они будут покупать наш газ, который более дешёвый, логистика гораздо более понятна. И заинтересованность, и участие европейских компаний в этом проекте существуют", — заверил Чепа.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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