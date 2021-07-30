Минутное дело: нарушителей тишины в Швеции штрафуют по-новому

По-новому заработала шведская полиция: теперь стражи порядка готовы защищать тишину максимально оперативно. Всего за месяц с момента нововведения штрафы получили около 200 человек, причём на весьма солидные по российским меркам суммы.

Как сообщает SVT Nyheter, полиция Швеции в июне получила право сразу же выписывать штрафы всем, кто нарушает режим тишины. Напомним, что в шведском законодательстве определены чёткие границы допустимого шума в децибелах, причём не в каких-то временных рамках, а в течение всех 24 часов.

На 30 июля новая система помогла наказать около 200 человек. И процесс стал заметно быстрее: ранее правоохранителям нужно было сходить в суд, который мог выносить решение и по шесть месяцев.

"Раньше приходилось проводить следствие, и могло пройти до полугода, прежде чем дело попало бы в районный суд. Теперь это занимает одну минуту", — рассказал журналистам полицейский Андерс Моден из Муры.

Сумма штрафа варьируется и достигает примерно 1000 крон, или примерно 8500 рублей.

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