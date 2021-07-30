Немка несколько недель носила в сумочке 33 миллиона евро и не знала об этом

Женщина из Германии несколько недель ходила с 33 миллионами евро в сумке и не догадывалась об этом. Историю об удаче и казусе рассказали в СМИ ABC News.

45-летняя немка купила лотерейный билет за 1,2 евро (104 рубля) и написала семь случайных чисел. Через пару недель она пришла за новым билетом и узнала, что ранее использовала правильную комбинацию, выиграла 33 миллиона евро (2,8 миллиарда рублей). Победительница сказала, что у неё до сих пор кружится голова от этого факта.

Женщина отметила, что больше не будет покупать лотерейные билеты. Она объяснила:

"Этого выигрыша более чем достаточно для моего мужа, дочери и меня самой".

Также победительница призналась, что потратит деньги на здоровый и экологичный образ жизни: построит энергосберегающий дом на природе.

Ранее журналисты обнаружили новый вид мошенничества: злоумышленники представляются лотерейными организациями и просят ввести данные банковской карты на сайте, чтобы жертва могла якобы получить выигрышные деньги.

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