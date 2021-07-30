Провал из прошлого: японским властям намекнули, что не так с политикой по России

Японская политика в отношении РФ оказалась провальной, пишет Asahi. Вот только виноват в этом не столько нынешний премьер страны Ёсихидэ Суга, сколько прежний — Синдзо Абэ.

Парадоксы токийского "вектора" в отношениях с Россией авторы Asahi описали следующим образом. Ещё в 2016 году Абэ говорил о том, что у Москвы и Токио получилось выстроить нечто "беспрецедентное" в отношениях. Также он порадовал японских граждан и новостью о том, что Владимир Путин согласился по поводу необходимости совместной экономической работы на Курилах.

Однако, пишет Asahi, надежды на некие "подвижки" по Курилам оказались

Россия и не думала отступать от своих позиций: если на Курилах что-то делается, то делается по российским законам. В Токио знали об этом, но "закрыли глаза", решив порадовать граждан Японии "спектаклем". В результате возник логический казус, который в дальнейшем стал одной из причин "тупика" на переговорах по островам.

"Нужно признать провал прошлого правительства и пересмотреть политику в отношении России. Эта обязанность лежит на правительстве Суга", — пишет издание.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.