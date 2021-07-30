Лондон продолжает думать, в чём бы ещё обвинить Москву и Пекин. После заявлений о "хакерах" и "укрывательстве преступников" Великобритания, видимо, решила: масштаб мелковат. И переключилась на космическую тему.
Как заявил The Daily Telegraph начальник штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон, Россия и Китай заняты "опасной деятельностью" в космическом пространстве. Например:
Также Китай и Россия активно собирают разведданные. Действия и Пекина, и Москвы угрожают британской безопасности, сделал вывод Уигстон. И это плохо, потому что в будущем разного рода конфликты
"… будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве".
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