Вина космических масштабов: Лондон снова "докопался" до России и Китая

Лондон продолжает думать, в чём бы ещё обвинить Москву и Пекин. После заявлений о "хакерах" и "укрывательстве преступников" Великобритания, видимо, решила: масштаб мелковат. И переключилась на космическую тему.

Как заявил The Daily Telegraph начальник штаба британских военно-воздушных сил Майкл Уигстон, Россия и Китай заняты "опасной деятельностью" в космическом пространстве. Например:

Россия в 2020 году запустила и вывела на орбиту спутники, которые имеют "характеристики вооружений";

Китай активно работает над технологиями противодействия спутникам, в частности, лазерным и ракетным оружием, которым их можно было бы сбить.

Также Китай и Россия активно собирают разведданные. Действия и Пекина, и Москвы угрожают британской безопасности, сделал вывод Уигстон. И это плохо, потому что в будущем разного рода конфликты

"… будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве".

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