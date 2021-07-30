EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Новые Олимпийские реалии: проигравшие пловцы обвинили Рылова в допинге
Вина космических масштабов: Лондон снова "докопался" до России и Китая
Ирина Шейк показала откровенные фотографии топлесс
Взрывник погиб на руднике в Красноярском крае
Постпред Ирана: Штаты хотят "взять в заложники" ядерную сделку
Молодая жена Петросяна вспомнила, как жила в долгах
Иран высказался по ситуации на границе Азербайджана и Армении
Подсчитали - прослезились: во сколько обошлась Прибалтике русофобия в адрес СП-2
Бузова расплакалась, глядя на голубые крыши

Украинцам открыли секрет: победить Россию можно будет "коротким нокаутом"

Мир » Бывший СССР » Украина

Киев решительно настроен на победу в своей борьбе против "страны-агрессора". И даже готов "немного подождать".

 

Как заявил, выступая в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совбеза Незалежной, власти его страны смогут нанести мощный удар по России, "завершив войну коротким нокаутом". Когда-нибудь.

Для этого, по его словам, нужно просто "дождаться момента, когда Москва ослабнет" — каких-нибудь 10-15 лет. Пока же Киеву надо продолжать проводимую политику и готовить войска.

"Мы должны уже сейчас готовиться и наращивать свои военные мышцы, чтобы в удобный для Украины момент точным ударом в челюсть послать Россию в короткий нокаут", — поделился планами бывший совбезовец.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Российский постпред о работе ОЗХО: "Всё больше вопросов"
Новые Олимпийские реалии: проигравшие пловцы обвинили Рылова в допинге
Вина космических масштабов: Лондон снова "докопался" до России и Китая
Ирина Шейк показала откровенные фотографии топлесс
Взрывник погиб на руднике в Красноярском крае
Постпред Ирана: Штаты хотят "взять в заложники" ядерную сделку
Украинцам открыли секрет: победить Россию можно будет "коротким нокаутом"
Молодая жена Петросяна вспомнила, как жила в долгах
Иран высказался по ситуации на границе Азербайджана и Армении
Подсчитали - прослезились: во сколько обошлась Прибалтике русофобия в адрес СП-2
Популярное
Прибалтика
Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес

Литовские поляки твёрдо намерены не допустить в своих посёлках строительство лагерей для мигрантов. Строительный бизнес отказывается строить стену с Белоруссией.

Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Российский шоу-бизнес
Певицу МакSим снова ввели в медицинскую кому
Мир. Новости мира
"Мы переполнены яростью": почему в Японии требуют срочной встречи с Путиным
Новости Симферополя
После массовой драки в Крыму правоохранители "разберутся" с диаспорами
Любовь Степушова Мигрантский кризис в Литве: взбунтовались поляки и строительный бизнес Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Злоключения лидера "Зеленых" в Германии: как народ принесли в жертву Усам Оздемиров
Новости Украины
Историки называют речь Зеленского "национальным позором"
Мир. Новости мира
Откуда не ждали: Белый дом получил ультиматум по "СП-2"
Опомнилась и даёт задний ход: мэр Вашингтона больше не хочет поддерживать BLM
Мир. Новости мира
Опомнилась и даёт задний ход: мэр Вашингтона больше не хочет поддерживать BLM
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников