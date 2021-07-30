Киев решительно настроен на победу в своей борьбе против "страны-агрессора". И даже готов "немного подождать".
Как заявил, выступая в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря Совбеза Незалежной, власти его страны смогут нанести мощный удар по России, "завершив войну коротким нокаутом". Когда-нибудь.
Для этого, по его словам, нужно просто "дождаться момента, когда Москва ослабнет" — каких-нибудь 10-15 лет. Пока же Киеву надо продолжать проводимую политику и готовить войска.
"Мы должны уже сейчас готовиться и наращивать свои военные мышцы, чтобы в удобный для Украины момент точным ударом в челюсть послать Россию в короткий нокаут", — поделился планами бывший совбезовец.
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