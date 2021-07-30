Киев похвастался цифрами по "Крымской платформе"

Киев продолжает подогревать интерес к "Крымской платформе": мероприятие состоится уже в августе, и, как оказалось, на него приедут представители аж 33 стран.

Напомним, что "Крымская платформа" намечена на 23 августа, перед Днём независимости Украины. Ранее стало известно, что Штаты (по данным одного из депутатов Рады) пошлют на саммит весьма интересного "персонажа": Пита Буттиджича, который занимает пост министра транспорта США, является открытым геем и успел послужить в Афганистане.

"У нас есть уже почти 180 украинских и иностранных экспертов из 33 стран. И эти цифры будут расти", — привёл цифры по саммиту министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению украинского министра, интерес к саммиту "высок", что говорит об эффективности всей задумки.

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