До старта отопительного сезона на Украине осталось 80 дней. Самый вероятный сценарий — начнётся он с веерных отключений, потому что энергетики при непосредственном участии правительства практически сорвали подготовку к зиме.
Так считает нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер, своими выводами поделившаяся на Facebook.
По словам украинского парламентария, треть государственной компании "Центрэнерго" не имеет возможности: нет ни угля, ни денег, чтобы заплатить за газ.
Главная причина бедственного положения, уверена Буймистер, в том, что фирмы-посредники "ограбили генерирующие компании на миллиарды гривен".
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