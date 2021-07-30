В "Слуге народа" предупредили: отопления зимой на Украине может не случиться

До старта отопительного сезона на Украине осталось 80 дней. Самый вероятный сценарий — начнётся он с веерных отключений, потому что энергетики при непосредственном участии правительства практически сорвали подготовку к зиме.

Так считает нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер, своими выводами поделившаяся на Facebook.

По словам украинского парламентария, треть государственной компании "Центрэнерго" не имеет возможности: нет ни угля, ни денег, чтобы заплатить за газ.

Главная причина бедственного положения, уверена Буймистер, в том, что фирмы-посредники "ограбили генерирующие компании на миллиарды гривен".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.