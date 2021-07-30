Чем ближе окончание строительства газопровода СП-2, тем, кажется, сильнее разыгрывается фантазия некоторых европейских политиков, ломающих головы над вопросом:
как бы превратить эту победу России в пиррову?
Накануне "осенило" экс-главу датского МИД. Уффе Эллеманн-Йенсен поспешил поделиться "озарением" с широкой общественностью и написал статью, которую опубликовала газета Berlingske.
По мнению бывшего дипломата, снизить зависимость европейских стран от российского газа несложно:
Какой бы из предложенных вариантов власти стран ни выбрали, утверждает Йенсен, они нанесут сокрушительный удар по экономике РФ, для которой "газ — один из главных источников финансирования".
А уж потом, когда "сокрушительный удар" будет нанесён, Европа сможет спокойно получать газ, диктуя выгодные её условия, — считает бывший министр Дании.
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