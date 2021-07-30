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Датский экс-министр придумал, как лишить Россию радости от достройки СП-2

Мир » Европа

Чем ближе окончание строительства газопровода СП-2, тем, кажется, сильнее разыгрывается фантазия некоторых европейских политиков, ломающих головы над вопросом:

Датский экс-министр придумал, как лишить Россию радости от достройки СП-2

как бы превратить эту победу России в пиррову?

Накануне "осенило" экс-главу датского МИД. Уффе Эллеманн-Йенсен поспешил поделиться "озарением" с широкой общественностью и написал статью, которую опубликовала газета Berlingske.

По мнению бывшего дипломата, снизить зависимость европейских стран от российского газа несложно:

  • надо- всего лишь — достроить газопровод из Норвегии в Польшу;
  • или можно договориться с США о поставках сланцевого газа;
  • или использовать альтернативные источники энергии.

Какой бы из предложенных вариантов власти стран ни выбрали, утверждает Йенсен, они нанесут сокрушительный удар по экономике РФ, для которой "газ — один из главных источников финансирования".

А уж потом, когда "сокрушительный удар" будет нанесён, Европа сможет спокойно получать газ, диктуя выгодные её условия, — считает бывший министр Дании.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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