Правительство Байдена представило новый план по борьбе с нелегальной миграцией

Администрация президента США Джо Байдена в четверг представила свой новый план по борьбе с причинами нелегальной иммиграции из Центральной Америки.

Как сообщают американские таблоиды, "стратегия направлена на устранение структурных причин, которые заставляют тысячи людей покинуть свои родные страны и отправиться в США в поисках лучших условий жизни".

Такими причинами названы, в частности, проблемы экономической нестабильности, коррупции и неравенства "в странах происхождения", в основном в Сальвадоре, Гватемале и Гондурасе.

Стратегия, которая была оформлена исполнительным приказом, предусматривает расширение защиты и возможностей трудоустройства в странах происхождения, создание новых законных путей эмиграции в США и содействие безопасному и гуманному управлению границами.

Кроме того, правительство США стремится расширить доступ к международной защите для наиболее уязвимых групп населения.

Международное сотрудничество

Вице-президент США Камала Харрис отметила, что администрация Байдена не может в одиночку решить проблемы насилия, бедности и коррупции в регионе. Поэтому необходима стратегия сотрудничества со странами происхождения иммигрантов.

Харрис заверила, что Организация Объединенных Наций и правительства Японии, Мексики и Южной Кореи взяли на себя обязательство сотрудничать в рамках новой стратегии борьбы с нелегальной иммиграцией.