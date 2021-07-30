Не надел маску - в тюрьму: новые правила в Капитолии США

Сотрудники полиции Капитолия США получили приказ от председателя Палаты Представителей Нэнси Пелоси арестовывать любого посетителя или сотрудника, который отказывается надевать маску.

"Если посетитель или сотрудник не наденет маску после того, как его попросят об этом, ему будет отказано во входе в здания Палаты представителей или в ту часть Капитолия США, которая принадлежит палате. Любое лицо, которое не выполнит требование или не покинет помещение после того, как его попросят сделать это, будет подвергнуто аресту за незаконный вход", — говорится в документе.

Правило будет применяться как к вакцинированным, так и к невакцинированным от COVID людям.

Это решение вызвало возмущение у ряда американских политиков, которые назвали его "злоупотреблением властью Пелоси".

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Конгрессмен Марджори Тейлор-Грин назвала этот шаг "беспрецедентным истерическим злоупотреблением властью", в то время как республиканец из Нью-Йорка Ли Зельдин обвинил спикера Палаты представителей в том, что она "сильно пьяна от власти, одержима контролем и лицемерна".

"Чтобы быть ясным: Пелоси приказывает полиции арестовывать вакцинированных людей, которые не носят маски для лица. Речь идет не о науке, а о власти и контроле", — подчеркнул Стив Скализ.

Напомним, в США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ещё в прошлый вторник рекомендовали всем — вакцинированным и невакцинированным — американцам носить маски в закрытых помещениях.