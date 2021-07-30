Боррель: ЕС должен найти способ договариваться с Путиным "по-соседски"

Поскольку дипломатические отношения между Москвой и Брюсселем находятся на исторически низком уровне, Европейский Союз должен искать новые пути взаимодействия с Россией, а блок должен серьезно подумать о том, как лучше всего наладить новый диалог.

Так считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. В интервью испанской газете El Pais он заявил, что внутри Союза существует много разногласий по поводу того, как обращаться с Россией и её президентом.

"У нас был мандат от Европейского совета подготовить доклад, анализирующий текущую ситуацию и перспективы отношений, которые находятся на самой низкой точке за многие годы, — сказал Боррель. — Однако накануне его презентации Франция и Германия объявили о намерении предложить встречу Путина с 27 государствами-членами ЕС. Предложение было отклонено. Можно подумать, что если президент США Джо Байден встретился с Путиным, то почему этого не могут сделать европейские лидеры? Между Байденом и Россией есть Атлантический океан, а для некоторых европейских стран единственное, что отделяет их от России, — это пограничный забор. На основании этого блок должен придумать другой способ достижения взаимопонимания с Москвой".

Этот комментарий стал ответом на предположение журналиста о том, что Москва больше не желает взаимодействовать с ЕС в целом и предпочла бы говорить на двусторонней основе с каждой отдельной страной.

К слову, верховный представитель ЕС — противоречивая фигура, когда речь заходит о его позиции в отношении России.

В феврале прошлого года он посетил Москву для встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и, судя по всему, очень позитивно воспринял саммит. Однако по возвращении в Брюссель эта поездка была расценена некоторыми еврократами как "унизительная”, а Боррель подвергся нападкам за то, что молча стоял в стороне, в то время как Лавров назвал ЕС "ненадежным партнером”.

Несколько дней спустя Боррель сделал разворот и раскритиковал Москву за то, что она "не воспользовалась возможностью для более конструктивного диалога”, и обвинил власти страны в том, что они предпочли "агрессию” дипломатии.

Перемена в настроении, по-видимому, произошла после того, как эстонский евродепутат Рихо Террас написал письмо с просьбой к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен уволить Борреля. Его подписали 73 других члена парламента.

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