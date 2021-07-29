Верховная Рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления. Президент республики Владимир Зеленский уже его подписал.
Данное нововведение прокомментировал депутат Государственной Думы Пётр Толстой.
Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — шоумен, его не интересуют проблемы его страны.
Киев продолжает тактику накачки граждан военной риторикой. отметил политик.
"И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" — написал Толстой в своём Telegram-канале.
Забота о гражданах Украины, урегулирование ситуации в Донбассе, а также решение экономических проблем не входят в задачи Зеленского, подчеркнул Пётр Толстой.
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