Депутат Пётр Толстой назвал украинского президента шоуменом

Верховная Рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления. Президент республики Владимир Зеленский уже его подписал.

Данное нововведение прокомментировал депутат Государственной Думы Пётр Толстой.

Он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский — шоумен, его не интересуют проблемы его страны.

Киев продолжает тактику накачки граждан военной риторикой. отметил политик.

"И правда, чем еще, кроме увеличения численности вооруженных сил, заниматься государству, находящемуся в стадии полураспада?" — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Забота о гражданах Украины, урегулирование ситуации в Донбассе, а также решение экономических проблем не входят в задачи Зеленского, подчеркнул Пётр Толстой.

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