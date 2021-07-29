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В Китае репетиторство причислили к преступлению

Мир » Азия » Дальний Восток

Власти Санъян и Хуанган распорядились, чтобы спецслужбы боролись не только с порнографией и нелегальными публикациями, но и с частными уроками. Об этом рассказали в СМИ South China Morning Post.

В Китае репетиторство причислили к преступлению

Китайские власти высказываются против платного внешкольного обучения. Цель кампании — снизить финансовую нагрузку на семьи. По логике правительства, если люди будут меньше платить за такое образование, они станут чаще заводить детей. Подобные решения — плоды политики рождаемости. Китаю не хватает трудоспособных граждан.

Администрация отнесла репетиторство к мелким преступлениям. Китайские СМИ сообщают, что граждане вряд ли перестанут нанимать частных учителей, потому что на вступительных экзаменах безумная конкуренция. Журналисты отмечают появление чёрного рынка образовательных услуг.

Сотрудники правоохранительных органов уже арестовывали репетиторов. При описании подобных преступлений журналисты используют ту же риторику, что и в статьях о проститутции и казино.

Ранее в Китае отменили штраф за рождение третьего ребёнка. Власти отказались от курса "Одна семья — один ребёнок". 

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Вопросы и ответы: Что такое образование в Китае？
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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