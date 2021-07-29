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Глава ФЗНЦ Шугалей озвучил причины кризиса в Мозамбике

Мир

Африканская страна на протяжении десяти лет безуспешно борется с терроризмом и бедностью.

Глава ФЗНЦ Шугалей озвучил причины кризиса в Мозамбике

Для Мозамбика 2021 год стал переломным в вопросе борьбы за национальную безопасность. Террористическая активность в стране достигла своего пика, что вынудило властей прибегнуть к иностранной помощи.

Редакция "Век" вместе с главой Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем разобралась в причинах и участниках кризиса в Мозамбике.

Более половины населения Мозамбика — христиане, а количество мусульман едва превышает 20%. Также встречаются традиционные религии, включающие в себя элементы культа предков, тотемизма, анимизма и др.

Радикальный ислам пришел в Мозамбик в начале 2010-х годов через проповедников из соседней Танзании. С тех пор там сформировалась группировка "Ансар Аль-Сунна", которая присягнула на верность "Исламскому государству" (организация запрещена в России).

"Творить зверства всегда легче, прикрываясь религиозными целями", — заметил Шугалей.

С годами группировка крепла и все чаще совершала атаки на позиции военнослужащих, благодаря чему со временем разжилась оружием и военной техникой.

Сейчас боевики "Ансар Аль-Сунна" практически контролируют провинцию Кабо-Дельгадо на севере страны. Местность богата природным газом, что сделало ее привлекательной не только для боевиков, но и для иностранных инвесторов. За возможность построить терминал по сжижению газа боролись французы и американцы. Победу одержала французская Total. Однако проект заморожен из-за террористических атак.

Тысячи жителей провинции вынуждены были покинуть свои дома и бежать в соседние регионы. После захвата города Пальма было решено снова привлечь иностранные силы для борьбы с радикалами. Для этого в Мозамбик прибыли военнослужащие ВС Руанды, Сообщества развития Юга Африки (САДК), на смену Dyck Advisory Group прибыли официальные военные из ЮАР. Своих военных инструкторов осенью пришлет Евросоюз. Однако самым эффективным опытом привлечения иностранцев к решению проблем в Мозамбике считается прибытие российских специалистов.

"Насколько мне известно, российские силы действительно привлекались для стабилизации обстановки в стране в 2019 году, во время президентских выборов. Местные власти обратились к частным подрядчикам из России. Тогда радикалы пытались все же продвинуться вглубь страны, к столице, но встретили отпор от серьезного противника. Россияне показали себя с наилучшей стороны, выполнив поставленную задачу с наименьшими потерями, освободив сразу несколько городов.

Всего один специалист погиб и несколько было ранены, тогда как мозамбикские военные просто-напросто бежали с поля боя, чтобы не попасть в плен и не быть убитым радикалами", — сообщил Шугалей.

В западных СМИ ходят слухи, что это были бойцы "ЧВК Вагнера". В любом случае, сейчас иностранным союзникам Мозамбика придется приложить огромные усилия, чтобы справится с критической ситуацией в Кабо-Дельгадо.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Любовь Степушова
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