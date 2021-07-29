В ДНР продолжается стрельба по населенным пунктам

Артиллерийские расчеты Вооруженных сил Украины возобновили огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики.

Обстрел продолжался на протяжении нескольких часов подряд. За это время снаряды разорвались в трех населенных пунктах. Украинская армия нанесла мощные удары из крупнокалиберной артиллерии по Горловке, Саханке и Донецку.

В ходе агрессии против мирного населения ДНР со стороны ВСУ было сделано 15 артударов 122 миллиметровыми снарядами.

Как раннее сообщала Pravda. ru, народная милиция республики вынуждена вести ответный огонь по боевым позициям ВСУ с целью защиты мирного населения.

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