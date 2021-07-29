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Депутат Рады ушла из партии, использовав туалетную бумагу

Мир

Украина продолжает радовать курьёзами и казусами, связанными с политикой. REGNUM сообщает об истории с заявлением об уходе нескольких депутатов, одно из которых было написано на туалетной бумаге.

Депутат Рады ушла из партии, использовав туалетную бумагу

Уточняется, что речь идёт о выходе нескольких депутатов из партии "Голос". Данная партия известна как "искусственная", придуманная специально под фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Однако Вакарчук, быстро устав от политических дрязг, ушёл из партии. После этого в стане "Голоса" стали всё активнее нарастать конфликтные настроения.

Как пишет REGNUM, "отличилась" Ольга Стефанишина: именно она решила использовать для написания заявления туалетную бумагу.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека — Киры Рудик… и существует она исключительно на бумаге.

Именно поэтому для нас сейчас самое главное — это сохранить команды и людей, а не отбеливать своим присутствием позорные поступки и голосования в частных интересах руководства партии", — добавила ясности в ситуацию депутат Александра Устинова.

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Депутат украинской Рады дарит россиянке туалетную бумагу из сортира Совета Европы
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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