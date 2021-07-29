"Люблинский треугольник": к защите от "агрессивных соседей" готовы

Страны-участницы "Люблинского треугольника" (а именно — Украина, Литва и Польша) заявили: защищаться от "агрессивных соседей" готовы. Как оказалось, три страны занимаются не чем-нибудь, а "противостоянием реальным угрозам".

Напомним, что платформа "Люблинский треугольник" была организована в 2020 году в городе Люблин (Польша). Он объединяет интересы Киева, Варшавы и Вильнюса как по части экономических проектов, так и по части политического взаимодействия — например, в области безопасности.

В честь годовщины платформы (основанной 28 июля) стало доступно совместное заявление глав МИД стран-участниц. Слова главы МИД Украины приводятся на сайте ведомства.

"Благодаря "Люблинскому треугольнику" Украина утверждается как активный участник международной политики. Украина формирует новое видение международной стратегии безопасности, в которой мы не будем зависеть от крупных альянсов. <…> "Люблинский треугольник" гордится общей историей, противостоит реальным современным угрозам и готов решительно защищать наше общее европейское и евроатлантическое будущее от агрессивных соседей", — заявил Дмитрий Кулеба.

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