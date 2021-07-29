Советник Эрдогана рассказал про яблоки, груши и поставки оружия на Украину

Москве не стоит беспокоиться из-за того, что Анкара договорилась с Киевом по вопросам поставок оружия. Турецкая сторона, как оказалось, вполне способна "отделить яблоки от груш". И напомнить: союзникам и друзьям не нужно волноваться.

Напомним, что ранее Украина и Турция согласовали сделку по закупке БПЛА Bayraktar. Также глава компании-производителя беспилотников заявил: в планах — ставить на новинки украинские двигатели, поскольку Украина — "наш стратегический партнёр".

"Турция, налаживая отношения с одной страной, не создаёт проблемы в отношениях с другой. Мы отделяем яблоки от груш. У Турции есть возможность и дипломатические навыки для того, чтобы поддерживать многоаспектные контакты и отношения одновременно с разными странами. Мы продолжим налаживать отношения с разными странами в соответствии с нашими потребностями и интересами. В этой связи не стоит беспокоиться нашим союзникам, друзьям и тем, с кем мы сотрудничаем", — объяснил для РИА "Новости" старший советник турецкого президента Мюджахит Кючюкйылмаз.

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