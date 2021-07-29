Вдова убитого президента Гаити уехала из страны вместе с детьми

Продолжается развитие истории, закрутившейся на Гаити после убийства неизвестными президента страны Жовенеля Моиза. Пока правоохранительные органы ведут расследование, сталкиваясь при этом с угрозами, вдова президента вместе с детьми отправилась в США.

Данные о том, что экс-первая леди Мартин Моиз вместе с тремя детьми отправилась в США, приводит портал Haiti 24. По данным экспертов портала, Мартин уехала в Штаты для продолжения курса лечения: в ходе убийства мужа она была ранена. Известно, что экс-первую леди примут в штате Флорида.

Напомним, что президента страны Жовенеля Моиза убили 7 июля, причём в его же резиденции. Неизвестные произвели несколько выстрелов, на данный момент полиции удалось выявить уже 28 подозреваемых. Президента похоронили 23 июля.

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