Продолжается развитие истории, закрутившейся на Гаити после убийства неизвестными президента страны Жовенеля Моиза. Пока правоохранительные органы ведут расследование, сталкиваясь при этом с угрозами, вдова президента вместе с детьми отправилась в США.
Данные о том, что экс-первая леди Мартин Моиз вместе с тремя детьми отправилась в США, приводит портал Haiti 24. По данным экспертов портала, Мартин уехала в Штаты для продолжения курса лечения: в ходе убийства мужа она была ранена. Известно, что экс-первую леди примут в штате Флорида.
Напомним, что президента страны Жовенеля Моиза убили 7 июля, причём в его же резиденции. Неизвестные произвели несколько выстрелов, на данный момент полиции удалось выявить уже 28 подозреваемых. Президента похоронили 23 июля.
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