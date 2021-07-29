Особый путь: США и Украина - против резолюции ООН, связанной с нацизмом

В очередной раз случился "казус" в ООН: нашлись страны, которые выступили против резолюции Генассамблеи, касающейся героизации нацизма.

Как сообщают представители российского посольства в Вашингтоне через Twitter, резолюция, носящая ежегодный характер, снова натолкнулась на сопротивление США и Украины. Ранее страны объяснили своё поведение в данном вопросе некими "особенностями" общественного устройства.

"Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Представляем ежегодную резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизма". Только США и Украина выступают против", — отмечают российские дипломаты.

Российская сторона надеется, что Киев и Вашингтон всё-таки пересмотрят свои позиции.

Напомним, что резолюция касательно вопроса недопустимости героизации нацизма в ООН принимается с 2005 года. В ООН обеспокоены, в частности, фактами сооружения памятников и мемориалов, а также разного рода маршами и митингами.

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