Заблудились: мигранты невольно присоединились к толпе протестующих в Литве

Участники митинга против наплыва мигрантов в литовском городе Девянишкес были крайне удивлены и поначалу даже немного шокированы, когда в толпе вдруг появились четверо чернокожих парней.

Вскоре выяснилось, что они "забрели на огонёк" случайно: только-только перешли границу и слегка заблудились. Но вместо ожидаемой помощи мужчины были задержаны полицией, которую вызвали по случаю их "явления народу".

"Мы даже не знаем, плакать нам или смеяться. Это ещё одно доказательство того, что граница не защищена", — цитирует слова протестующих горожан издание Delfi.

Напомним, что Литва ранее неоднократно заявляла, что с территории соседней Белоруссии через границу "хлынул неуправляемый поток мигрантов". Сейчас власти строят стену из колючей проволоки, которую им активно дарят сочувствующие страны.