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Госпереворот в Мьянме "аукнется" всей Юго-Восточной Азии - ООН

Мир

Мьянма рискует стать территорией, с которой коронавирус может бесконтрольно распространиться по Юго-Восточной Азии и за ее пределами.

Госпереворот в Мьянме "аукнется" всей Юго-Восточной Азии - ООН

Об этом предупредил специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в этой стране Том Эндрюс в интервью The Guardian.

"Помимо глубокого политического и экономического кризиса, вызванного государственным переворотом в феврале прошлого года, Мьянма сталкивается с самой серьезной вспышкой COVID-19. Точное число случаев заражения и смертей в стране неизвестно, поскольку нападения на журналистов и работников здравоохранения затрудняют получение информации по этому вопросу. Мы знаем, что там пик пандемии на подъеме. Это очень быстрый, пугающе быстрый рост", — подчеркнул он.

По данным контролируемого армией Министерства здравоохранения и спорта Бирмы, с 1 июня от этой болезни скончались 4629 человек. Однако считается, что эта цифра намного ниже реальной.

Местные СМИ, которые также находятся под контролем военной хунты, объявили на этой неделе, что на кладбищах Рангуна, крупнейшего города страны, будут построены 10 новых крематориев, чтобы справиться со смертями.

Том Эндрюс объяснил, что в Рангуне "принято видеть три типа хвостов" (очередей):

  • один возле банкоматов,
  • другой для подачи кислорода-что очень опасно, потому что военные Мьянмы буквально расстреливают людей за то, что они стоят в очереди за кислородом,
  • третий в крематориях и моргах.
Волнения в Мьянме
Волнения в Мьянме

Напомним, что

  • 1 февраля в Мьянме произошел государственный переворот, в ходе которого военные свергли правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Аунг Сан Су Чжи, а также арестовали президента страны Вин Мьинта и других высокопоставленных чиновников.
  • Военные пообещали вернуть власть гражданскому правительству после выборов, которые еще не состоялись.
  • По стране прокатилась волна протестов против хунты, после чего новые власти закрыли доступ к Facebook-самой популярной социальной сети страны, а затем практически полностью заблокировали интернет.
  • Протесты были жестоко подавлены военными: погибло более 760 человек, в том числе не менее 50 детей, арестовано более 4800 человек, в том числе 80 журналистов.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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