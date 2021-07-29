Мьянма рискует стать территорией, с которой коронавирус может бесконтрольно распространиться по Юго-Восточной Азии и за ее пределами.
Об этом предупредил специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в этой стране Том Эндрюс в интервью The Guardian.
"Помимо глубокого политического и экономического кризиса, вызванного государственным переворотом в феврале прошлого года, Мьянма сталкивается с самой серьезной вспышкой COVID-19. Точное число случаев заражения и смертей в стране неизвестно, поскольку нападения на журналистов и работников здравоохранения затрудняют получение информации по этому вопросу. Мы знаем, что там пик пандемии на подъеме. Это очень быстрый, пугающе быстрый рост", — подчеркнул он.
По данным контролируемого армией Министерства здравоохранения и спорта Бирмы, с 1 июня от этой болезни скончались 4629 человек. Однако считается, что эта цифра намного ниже реальной.
Местные СМИ, которые также находятся под контролем военной хунты, объявили на этой неделе, что на кладбищах Рангуна, крупнейшего города страны, будут построены 10 новых крематориев, чтобы справиться со смертями.
Том Эндрюс объяснил, что в Рангуне "принято видеть три типа хвостов" (очередей):
Напомним, что
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