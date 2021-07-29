Очередной ляп "сонного Джо": перепутал Трампа и Обаму

Джо Байден, говоря о 44-ом президенте США Бараке Обаме, ошибся и назвал его именем своего предшественника Дональда Трампа.

Конфуз случился во время визита хозяина Белого дома говорил в Макунги (штат Пенсильвания), когда Байден говорил о своей роли в спасении американской автомобильной промышленности, пострадавшей от мирового экономического кризиса.

"Позвольте мне заключить следующее: еще в 2009 году, во время так называемой Великой рецессии, тогдашний президент Трамп попросил меня взять на себя управление этой частью экономики (автомобилестроением)» - сказал Байден.

Впрочем, он почти сразу поправился:

"Извините, фрейдистский промах! Это был последний президент. Во всяком случае, это был президент Обама, когда я был вице-президентом", - сказал Байден, который занимал этот пост во время обоих сроков Обамы, между 2009 и 2017 годами.