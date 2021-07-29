Байден наглядно показал: Тихановской не доверяю ни в чём

Американские СМИ обратили внимание на странную избирательность, которую продемонстрировал президент Джо Байден в отношении своего здоровья:

он надел маску, чтобы встретиться в Белом доме со Светланой Тихановской, но снял ее во время поездки в Пенсильванию, где "смешался с толпой", чтобы продвигать свой экономический план.

На фотографии, опубликованной в среду в официальном президентском Твиттере, Байден стоит рядом с Тихановской во время встречи в Белом доме.

Однако через несколько часов после встречи с белорусским "президентом Светой", на мероприятии под Аллентауном, штат Пенсильвания, хозяин Белого дома общался с народом и даже обнимался с людьми... без маски.

Байден посетил этот район, чтобы совершить экскурсию по грузовому заводу и выступить с речью о своей экономической программе "Покупай Америку".