Американские СМИ обратили внимание на странную избирательность, которую продемонстрировал президент Джо Байден в отношении своего здоровья:
он надел маску, чтобы встретиться в Белом доме со Светланой Тихановской, но снял ее во время поездки в Пенсильванию, где "смешался с толпой", чтобы продвигать свой экономический план.
На фотографии, опубликованной в среду в официальном президентском Твиттере, Байден стоит рядом с Тихановской во время встречи в Белом доме.
Однако через несколько часов после встречи с белорусским "президентом Светой", на мероприятии под Аллентауном, штат Пенсильвания, хозяин Белого дома общался с народом и даже обнимался с людьми... без маски.
Байден посетил этот район, чтобы совершить экскурсию по грузовому заводу и выступить с речью о своей экономической программе "Покупай Америку".
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Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.