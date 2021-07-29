Опомнилась и даёт задний ход: мэр Вашингтона больше не хочет поддерживать BLM

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, ещё недавно выступавшая в качестве сторонницы движения BLM, теперь хочет нанять расширить штат полицейских и вновь открыть суды, ссылаясь на рост убийств в столице США.

Сокращение бюджета полиции на 2021 год на $15 млн привело к тому, что на службу были приняты за год только 42 новых сотрудника по сравнению с обычными 250", — сказала Боузер и потребовала от правительства еще $11 млн, чтобы нанять и обучить 20 офицеров в текущем финансовом году и 150 в 2022-м.

Однако предложение вряд ли будет одобрено горсоветом.

Боузер и шеф Роберт Конти из столичного полицейского управления (MPD) также жаловались, что федеральные прокуроры, имеющие юрисдикцию в столице, до сих пор не выдвинули обвинений по более чем 2000 делам и что суды, закрытые из — за пандемии, до сих пор не полностью открылись.

"С какой стороны ни посмотри, система работает не на полную мощность, а это значит, что правосудие откладывается", — сказала градоначальник.

В письме к членам горсовета на прошлой неделе Боузер уже призывала к "сильному, постоянному присутствию полиции”, ссылаясь на "устойчивый рост насилия с применением огнестрельного оружия” за последний год.

Разворот на все 180

Теперь Боузер "припомнят", как она пропагандировала движение Black Lives Matter, которые открыто призывали к "дефандингу полиции” и называли саму полицию "расистской по своей сути".

Самым ярким актом поддержки BLM со стороны мэра Вашингтона было её распоряжение городским коммунальщикам в июле прошлого года, во время беспорядков у Белого дома, лозунгами Black Lives Matter.

Кстати, группы, призывающие к дефинансированию и упразднению полиции, получили очередную "инъекцию средств" от миллиардера-демократа Джорджа Сороса, сообщает консервативно настроенная газета Washington Free Beacon со ссылкой на федеральные архивы:

"В мае Сорос выделил 1 миллион долларов группе "Цвет перемен", которую называют группой расовой справедливости и которая неоднократно призывала к дефинансированию полиции. Это было его самое большое политическое пожертвование в 2021 году".