Глава МИД Китая заключил с талибами соглашение по безопасности в Афганистане

Представители движения "Талибан*" встретились с министром иностранных дел Китая Ван И, чтобы обсудить мир в Афганистане после вывода американских войск.

Талибы объявили о встрече в среду, заявив, что они отправились в северный китайский город Тяньцзинь, чтобы встретиться с китайскими официальными лицами для обсуждения “политических, экономических вопросов и вопросов безопасности”.

Делегацию возглавлял переговорщик и заместитель лидера движения мулла Барадар Ахунд. Китайская сторона представлена министром иностранных дел Ваном И, заместителем министра иностранных дел и спецпосланником Китая по Афганистану.

Последние новости о переговорах публикует в Twitter Мохаммед Наим — политический представитель талибов.

“Китай пообещал продолжать расширять свое сотрудничество с афганским народом, заявив, что они не будут вмешиваться в дела Афганистана, но будут помогать решать проблемы и строить мир”, - написал он.

Встреча между Китаем и талибами происходит в то время, как беспорядки в Афганистане обостряются после вывода американских войск. США намерены полностью покинуть страну, где, по данным ООН, только в первой половине 2021 года было убито и ранено 5000 мирных жителей, к сентябрю.

С тех пор, как американские войска начали покидать Афганистан, в стране наблюдается быстрое возрождение талибана*, с исламским движением и военной организацией, насильственно берущей под свой контроль все больше городов.