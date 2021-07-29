Верховный лидер Ирана обвинил США в "злонамеренном" поведении

Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи предостерег избранного президента страны от "доверия к переговорам с США", отметив, что Запад нарушил свои обязательства перед уходящим президентом Хасаном Роухани.

"Другие должны использовать опыт правительства господина Роухани. Один опыт — это недоверие к Западу. При администрации стало ясно, что доверять Западу бесполезно”, — сказал Хаменеи в среду, согласно стенограмме, опубликованной в его официальном Twitter-аккаунте.

Он добавил, что Вашингтон дал письменные обещания снять санкции в рамках ядерной сделки 2015 года, но позже пренебрег своими собственными обязательствами по соглашению.

"Запад и США абсолютно несправедливы и злонамеренны в своих переговорах. Они без колебаний нарушают свои обязательства”, — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана осудил подход Вашингтона к переговорам по иранской ядерной программе за неделю до того, как избранный президент Ибрагим Раиси должен быть приведен к присяге. Близкий союзник аятоллы, Раиси, как ожидается, будет иметь более жесткий подход к США, чем его умеренный предшественник. Раиси ранее дал понять, что готов к перезагрузке зашедшего в тупик ядерного соглашения, ограничивающего обогащение иранского урана, при условии, что США сдержат свое слово и откажутся от санкций, направленных против Тегерана. Однако высказывания Хаменеи, похоже, призывают к более конфронтационному подходу к разрешению дипломатического тупика.

Госдепартамент США пока никак не прокомментировал выступление верховного лидера Ирана.

Напомним, будучи президентом США Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел страну из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году, после чего Вашингтон ввел новые санкции, хотя международные инспекторы признали, что Иран выполнил свою часть сделки. Этот шаг привел в ярость Тегеран, который начал увеличивать уровень обогащения урана, видя, что США не выполняют свои обязательства по соглашению.

Ранее в этом месяце Иран объявил, что при необходимости может обогатить уран до 90%, что почти в 25 раз превышает уровень, предусмотренный СВПД.

В Вене ведутся переговоры, чтобы попытаться заставить Вашингтон и Тегеран вернуться за стол переговоров. До сих пор эта попытка не дала результатов, и Иран продолжает настаивать на том, что санкции должны быть отменены в качестве предварительного условия.

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