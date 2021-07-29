Служба береговой охраны Турции заявила, что задержала в Эгейском море судно, направлявшееся в Европу, на борту которого находилось более 230 афганских мигрантов. Предполагается, что они направлялись в Италию.
Кроме того, были задержаны два турецких гражданина, которые якобы "отвечали" за это судно.
"Мигранты были доставлены в депортационный центр на западе Турции", — сообщает государственный новостной канал TRT World.
Официальный представитель береговой охраны Турции сообщил Reuters, что задержанные — в основном граждане Афганистана, но среди них были беженцы из Сирии, Ирана, Эритреи и Пакистана.
Турецкий канал Halk TV утверждает, что мигранты заплатили торговцам $7 000 за "проход" в Италию.
Число людей, пытающихся добраться до Европы, по сообщениям, значительно возросло в последнее время на фоне растущего насилия и конфликта в Афганистане. Только на прошлой неделе турецкие власти задержали около 1500 мигрантов.
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