Турецкие пограничники "выловили" корабль с бегущими от талибов афганцами

Служба береговой охраны Турции заявила, что задержала в Эгейском море судно, направлявшееся в Европу, на борту которого находилось более 230 афганских мигрантов. Предполагается, что они направлялись в Италию.

Кроме того, были задержаны два турецких гражданина, которые якобы "отвечали" за это судно.

"Мигранты были доставлены в депортационный центр на западе Турции", — сообщает государственный новостной канал TRT World.

Официальный представитель береговой охраны Турции сообщил Reuters, что задержанные — в основном граждане Афганистана, но среди них были беженцы из Сирии, Ирана, Эритреи и Пакистана.

Турецкий канал Halk TV утверждает, что мигранты заплатили торговцам $7 000 за "проход" в Италию.

Число людей, пытающихся добраться до Европы, по сообщениям, значительно возросло в последнее время на фоне растущего насилия и конфликта в Афганистане. Только на прошлой неделе турецкие власти задержали около 1500 мигрантов.