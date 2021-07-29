Ассандж остаётся гражданином Эквадора и ещё поборется за это

Решение суда об аннулировании гражданства Эквадора соучредителя WikiLeaks Джулиана Ассанджа было результатом организованного политического процесса и должно быть отменено.

Так заявил RT адвокат разоблачителя Карлос Поведа.

Напомним, что административный суд Эквадора в понедельник постановил, что Ассанж должен быть лишен гражданства "из-за неоплаченных гонораров и многочисленных несоответствий в его заявлении о натурализации". Но адвокат считает, что постановление "пока нельзя считать окончательным”, так как он собирается его обжаловать.

Карлос Поведа уверен: у апелляционного суда более чем достаточно оснований для отмены "позорного” решения, поскольку его подзащитный "был лишен права на защиту” и "доказательства не были рассмотрены должным образом”.

"Ассанж, который сейчас содержится в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, очевидно, не мог поехать в Эквадор, но административный суд отказал ему в просьбе принять участие в судебном процессе по видеосвязи и представить имеющиеся у него доказательства", — сказал адвокат.

Напомним, что уроженец Австралии Ассанж получил эквадорское гражданство в январе 2018 года после того, как в 2012 году ему было предоставлено убежище в посольстве страны в Лондоне, спасаясь от обвинений в сексуальном насилии, которые так и не были доказаны.

Основатель WikiLeaks всегда отрицал эти утверждения, а его сторонники настаивают на том, что его преследовали за журналистскую деятельность, которая включала публикацию многочисленных секретных документов США по Ираку, Афганистану и Гуантанамо.

По словам Поведы, его подзащитный "имел законное право на натурализацию в Эквадоре, поскольку в тот момент он находился под международной защитой”.

В апреле 2019 года британские полицейские вошли в посольство Эквадора и арестовали Ассанжа по обвинению в нарушении залога. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш и недавно отпраздновал свое 50-летие за решеткой.

Продолжающийся судебный процесс, который, по словам Поведы, носит политический характер, свидетельствует о том, что в Эквадоре "отсутствует независимая судебная система” и "страна пользуется дурной славой”.

Соучредитель WikiLeaks разыскивается в США по обвинению в шпионаже, и в случае экстрадиции ему грозит до 175 лет тюрьмы.

В начале 2021 года британский судья отказал в его выдаче, сославшись на плохое психическое здоровье Ассанжа. Но Верховный суд Великобритании недавно разрешил Вашингтону обжаловать это решение, несмотря на участившиеся публичные призывы освободить его.

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