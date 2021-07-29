По третьей: в Pfizer рассказали о мощности третьей дозы COVID-вакцины

Компания представила отчёт, в котором говорится о потенциальном увеличении защиты от дельта-штамма коронавируса до 100 раз.

Предполагается, что именно третья доза вакцины станет причиной количественного увеличения антител более чем в пять раз, сообщает ТАСС. Причём чем старше человек, тем эффективность сильнее:

от 18 до 55 лет — увеличение антител более чем в пять раз;

от 65 до 85 лет — увеличение антител более чем в 11 раз.

Ранее учёными было выявлено, что после введения вакцины Pfizer вырабатывается в десять раз больше антител, чем от китайской Sinovac.

Напомним, "Дельта"-штамм впервые был обнаружен и описан в Индии. Глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски предупреждала о вероятности привитых передавать "индийский" штамм.

Что касается российской вакцины "Спутник V", то им нельзя прививаться повторно, так как в крови человека с большой вероятностью сохранится высокий уровень антител.