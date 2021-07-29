Компания представила отчёт, в котором говорится о потенциальном увеличении защиты от дельта-штамма коронавируса до 100 раз.
Предполагается, что именно третья доза вакцины станет причиной количественного увеличения антител более чем в пять раз, сообщает ТАСС. Причём чем старше человек, тем эффективность сильнее:
Ранее учёными было выявлено, что после введения вакцины Pfizer вырабатывается в десять раз больше антител, чем от китайской Sinovac.
Напомним, "Дельта"-штамм впервые был обнаружен и описан в Индии. Глава Центров по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски предупреждала о вероятности привитых передавать "индийский" штамм.
Что касается российской вакцины "Спутник V", то им нельзя прививаться повторно, так как в крови человека с большой вероятностью сохранится высокий уровень антител.
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