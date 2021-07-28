Очередная несмешная "шутка" Гордона: вода в Крыму только для граждан Украины

Выступая в эфире одной из украинских радиостанций, журналист Дмитрий Гордон обратился к Киеву с предложением полностью прекратить поставки воды в Крым. Видимо, таким образом он решил отомстить жителям полуострова за то, что во время референдума в 2014 году они проголосовали за вхождение в состав России.

Выдавать пресную воду Гордон предложил только после предъявления паспорта Украины. Также по его мнению, власти должны противодействовать регулярным поставкам из России, допуская ввоз воды на Полуостров только в виде гуманитарной помощи, минуя территорию бывшей советской республики.

Последнее время становится все сложнее воспринимать слова журналиста всерьез, да и стоит ли вообще это делать - большой вопрос. Очевидно, что ему пришлось по душе попадать в топы просмотров на Youtube благодаря шуткам. Вероятно, это была одна из них.

Не останавливаясь на достигнутом, Дмитрий Гордон посоветовал украинцами не приобретать недвижимость в Крыму, потому что скоро он якобы вернется в состав Украины.

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