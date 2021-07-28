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Очередная несмешная "шутка" Гордона: вода в Крыму только для граждан Украины

Мир » Бывший СССР » Украина

Выступая в эфире одной из украинских радиостанций, журналист Дмитрий Гордон обратился к Киеву с предложением полностью прекратить поставки воды в Крым. Видимо, таким образом он решил отомстить жителям полуострова за то, что во время референдума в 2014 году они проголосовали за вхождение в состав России. 

Дмитрий Гордон, украинский журналист

Выдавать пресную воду Гордон предложил только после предъявления паспорта Украины. Также по его мнению, власти должны противодействовать  регулярным поставкам из России, допуская ввоз воды на Полуостров только в виде гуманитарной помощи, минуя территорию бывшей советской республики.

Последнее время становится все сложнее воспринимать слова журналиста всерьез, да и стоит ли вообще это делать  - большой вопрос. Очевидно, что ему пришлось по душе попадать в топы просмотров на Youtube благодаря шуткам. Вероятно, это была одна из них.

Не останавливаясь на достигнутом, Дмитрий Гордон посоветовал украинцами не приобретать недвижимость в Крыму, потому что скоро он якобы вернется в состав Украины. 

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Гордон опять пошутил
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Любовь Степушова
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