Словацкий обозреватель рассказал про судьбу Украины и её "второе имя"

Тема "Северного потока — 2" и его "неприятия" Украиной остаётся обсуждаемой среди многих мировых СМИ. Так, автор словацкого издания Denník N Марек Данко высказался по поводу газопровода, "второго имени" Украины и будущего, которое вполне может стать для Киева реальностью.

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На текущий момент, пишет Данко, европейских партнёров "СП-2" вполне устраивают те условия, на которых он реализуется. Однако Украина и США, как всегда, нашли "свой путь". И у обеих стран есть свои мотивы.

"Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории", — отметил автор публикации.

По итогу возникают абсурдные ситуации — например, недавно Киев придумал, что неплохо было бы вписать вопрос "СП-2" и газа в саммиты "нормандского формата". Но абсурд, уверен Данко,

"…второе имя Украины".

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Украина, продолжает обозреватель, стала неадекватным партнёром, который требует денег "просто потому что".

"А если не дадите, мы будем и дальше проблемой для вас и вообще для всех. <…> Но уже сейчас в Европе сыты этим по горло, что хорошо", — пишет Данко.

Так что работать с Киевом, резюмирует журналист, стоит поменьше. А судьба страны в целом ясна.

"Так что судьба Украины видится весьма ясно: после брожения по Европе она вернётся к России", — уверен Данко.

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