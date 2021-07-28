Тема "Северного потока — 2" и его "неприятия" Украиной остаётся обсуждаемой среди многих мировых СМИ. Так, автор словацкого издания Denník N Марек Данко высказался по поводу газопровода, "второго имени" Украины и будущего, которое вполне может стать для Киева реальностью.
На текущий момент, пишет Данко, европейских партнёров "СП-2" вполне устраивают те условия, на которых он реализуется. Однако Украина и США, как всегда, нашли "свой путь". И у обеих стран есть свои мотивы.
"Американцы, которые тоже хотят продавать, но по другим, значительно более высоким ценам, и украинцы, которые не хотят ничего делать и даже не инвестируют в сервис газотранспортной системы на своей территории", — отметил автор публикации.
По итогу возникают абсурдные ситуации — например, недавно Киев придумал, что неплохо было бы вписать вопрос "СП-2" и газа в саммиты "нормандского формата". Но абсурд, уверен Данко,
"…второе имя Украины".
Украина, продолжает обозреватель, стала неадекватным партнёром, который требует денег "просто потому что".
"А если не дадите, мы будем и дальше проблемой для вас и вообще для всех. <…>
Но уже сейчас в Европе сыты этим по горло, что хорошо", — пишет Данко.
Так что работать с Киевом, резюмирует журналист, стоит поменьше. А судьба страны в целом ясна.
"Так что судьба Украины видится весьма ясно: после брожения по Европе она вернётся к России", — уверен Данко.
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