В Литве полиция разогнала митинг против строительства лагеря для беженцев

В Литве силовики разогнали протестующих. Люди вышли на митинг, чтобы не допустить строительство лагеря для беженцев на полигоне Руднинкай. Об этом рассказало RT в Telegram-канале.

Жители Литвы против мигрантов

Сначала протестующие просто выражали недовольство. Затем они начали блокировать дорогу к месту строительства лагеря, загораживали проход для техники. Люди стояли до прибытия полиции. Сотрудники разогнали митингующих и открыли дорогу к полигону. Задержали восемь человек.

Агрессия от беженцев

Ранее на сайте Службы государственной охраны границ республики сообщили, что пограничники задержали в этом месяце в сто раз больше нелегалов, чем в январе. Поведение мигрантов считают агрессивным. 25 июля один из них напал на служебную собаку, десятки беженцев конфликтовали из-за религии.

Во всём виноват Минск

2 июля из-за наплыва нелегалов власти Литвы ввели режим ЧС. Они предполагают, что белорусское правительство использует туроператор "Центркурорт" и переправляет беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза.

Братская помощь

Польша прислала Литве палатки и обогревательные сооружения, чтобы помочь справиться с потоком мигрантов. Эстония пообещала подарить колючую проволоку для укрепления границы с Белоруссией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.