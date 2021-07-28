Продолжается дискуссия вокруг "Северного потока-2": своё мнение высказали читатели сайта Die Zeit. На ресурсе вышел материал за авторством Тео Зоммера, который можно описать буквально одной фразой: кампания против газопровода — чистое лицемерие.
Зоммер пишет о следующем парадоксе: компании во многих странах вовлечены в работу по "газовым" и "нефтяным" сделкам с Россией. А политики этих же стран почему-то "СП-2" критикуют. В частности, удивительно слышать критику от Эмманюэля Макрона и Бориса Джонсона.
"Что объединяет всех этих политиков? Нефтегазовые компании из их собственных стран глубоко вовлечены в российские газовые и нефтяные сделки", — уверен Зоммер.
В комментариях под материалом развернулась весьма интересная дискуссия.
"Этот трубопровод никогда не отвечал интересам Германии, в основном он служил Путину для получения иностранной валюты под замки и войны.
Для легковерных: нескольким европейским компаниям было разрешено участвовать, чтобы иметь возможность заявить, что это не геополитический проект, а проект в интересах Европы.
Нам нужно меньше газа, а не больше", — пишет Tapatybe.
"Кампания против "Северного потока-2 " отчасти была чистым лицемерием".
Только теперь мы должны заплатить за это лицемерие, помогая финансировать геостратегическую "базу" США на Украине", — считает Mamakic.
"Наконец кто-то говорит это громко и ясно! На самом деле удивительно, как можно обмануть граждан!" — удивляется Dante.
"Единственной целью критиков газопровода было заставить Германию и дальше субсидировать Украину", — считает Nysa91.
"Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС в целом, чтобы понять, что любая критика является чистым лицемерием", — уверен insLot.
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