EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Кто сделал первый выстрел?": Азербайджан обвинил Армению в провокации
Украинских музыкантов затравили из-за песен на русском языке
Пенсионерка и девочка пострадали при хлопке газа в пятиэтажке в Барнауле
Россия не пустила США на пьедестал коронной эстафеты в плавании
Собчак отреагировала на сомнительный комплимент от Бони
В Красноярском крае медведь убил туриста
Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой
Антонов заявил о готовности РФ обсуждать "озабоченности" США
Медведев и Хачанов поругались с иностранцами из-за флага России на Олимпиаде

"Громко и ясно": немцы комментируют статью про "СП-2"

Мир

Продолжается дискуссия вокруг "Северного потока-2": своё мнение высказали читатели сайта Die Zeit. На ресурсе вышел материал за авторством Тео Зоммера, который можно описать буквально одной фразой: кампания против газопровода — чистое лицемерие.

"Громко и ясно": немцы комментируют статью про "СП-2"

Зоммер пишет о следующем парадоксе: компании во многих странах вовлечены в работу по "газовым" и "нефтяным" сделкам с Россией. А политики этих же стран почему-то "СП-2" критикуют. В частности, удивительно слышать критику от Эмманюэля Макрона и Бориса Джонсона.

"Что объединяет всех этих политиков? Нефтегазовые компании из их собственных стран глубоко вовлечены в российские газовые и нефтяные сделки", — уверен Зоммер.

В комментариях под материалом развернулась весьма интересная дискуссия.

"Для легковерных"

"Этот трубопровод никогда не отвечал интересам Германии, в основном он служил Путину для получения иностранной валюты под замки и войны.

Для легковерных: нескольким европейским компаниям было разрешено участвовать, чтобы иметь возможность заявить, что это не геополитический проект, а проект в интересах Европы.

Нам нужно меньше газа, а не больше", — пишет Tapatybe.

"Время платить"

"Кампания против "Северного потока-2 " отчасти была чистым лицемерием".

Только теперь мы должны заплатить за это лицемерие, помогая финансировать геостратегическую "базу" США на Украине", — считает Mamakic.

"Громко и ясно"

"Наконец кто-то говорит это громко и ясно! На самом деле удивительно, как можно обмануть граждан!" — удивляется Dante.

"Единственная цель"

"Единственной целью критиков газопровода было заставить Германию и дальше субсидировать Украину", — считает Nysa91.

"Чистое лицемерие"

"Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС в целом, чтобы понять, что любая критика является чистым лицемерием", — уверен insLot.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

США или Германия? Кто и чем будет “кормить” Украину после запуска СП-2
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Литве полиция разогнала митинг против строительства лагеря для беженцев
"Кто сделал первый выстрел?": Азербайджан обвинил Армению в провокации
"Громко и ясно": немцы комментируют статью про "СП-2"
Украинских музыкантов затравили из-за песен на русском языке
Пенсионерка и девочка пострадали при хлопке газа в пятиэтажке в Барнауле
Россия не пустила США на пьедестал коронной эстафеты в плавании
Собчак отреагировала на сомнительный комплимент от Бони
Рухани рассказал о борьбе Ирана с "экономическим терроризмом"
В Красноярском крае медведь убил туриста
Миро высмеяла бегство молодого мужа от Седоковой
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Правительство
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Мир. Новости мира
Европа ищет аргументы для признания Крыма
Политика. Новости и аналитика
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников