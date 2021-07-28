Рухани рассказал о борьбе Ирана с "экономическим терроризмом"

Несмотря на то что Иран уже много лет атакуют "экономическим терроризмом" (в частности, санкциями), страна успешно смягчает негативные для себя последствия. Важную роль в этом процессе играет особый координационный совет.

Как заявил иранский президент Хасан Рухани, именно благодаря координационному совету при администрации удаётся принимать нужные и грамотно выстроенные решения по части противодействия проблемам, а главное, делать это вовремя. В работе совета, как оказалось, принимали участие и опытные экономисты, а также приглашённые эксперты.

"Несмотря на то что экономические и политические факторы войны были на арене внешних отношений, экономическому координационному совету удаётся смягчить последствия этой политической агрессии своевременными надлежащими решениями", — заявил Рухани, его цитирует IRNA.

По сути, добавил Рухани, страна оказалась в условиях "экономической войны", и координационный совет стал своего рода "военным штабом".

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