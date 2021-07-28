Сегодня в США состоится суд над неким Томасом Патриком Коннелли, который многократно угрожал убийством Энтони Фаучи, главному специалисту по инфекционным заболеваниям.
Об этом сообщает ИА Axios.
Консультируя две президентские администрации по пандемии COVID-19, Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), стал мишенью для нападок "теоретиков заговора", обвинявших его то в политизации вируса, то в личном участии в финансировании его создания.
Весной 2020 года ему пришлось усилить охрану из-за угроз 56-летнего Томаса Патрика Коннелли-младшего. Известно, что мужчина обвиняется в отправке серии "непристойных" писем Фаучи и Фрэнсису Коллинзу, директору Национального института здоровья (NIH), в котором он угрожал убийством им и миллиардерам Биллу Гейтсу и Джорджу Соросу.
Некоторые из писем, отправленных через зашифрованную почтовую службу, базирующуюся в Швейцарии, содержали угрозы убийством в случае, если Фаучи продолжит настаивать на "обязательной вакцинации":
"Надеюсь, ты получишь пулю в свой скомпрометированный сатанинский череп", — было написано во всех письмах.
Последнее было отправлено 21 июля. В нём, по сведениям Axios, написано:
"Вас и всю вашу семью вытащат на улицу, забьют до смерти и подожгут."
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