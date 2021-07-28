Американец год терроризировал Энтони Фаучи угрозами убийства

Сегодня в США состоится суд над неким Томасом Патриком Коннелли, который многократно угрожал убийством Энтони Фаучи, главному специалисту по инфекционным заболеваниям.

Об этом сообщает ИА Axios.

Чем вызван интерес к процессу

Консультируя две президентские администрации по пандемии COVID-19, Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), стал мишенью для нападок "теоретиков заговора", обвинявших его то в политизации вируса, то в личном участии в финансировании его создания.

Весной 2020 года ему пришлось усилить охрану из-за угроз 56-летнего Томаса Патрика Коннелли-младшего. Известно, что мужчина обвиняется в отправке серии "непристойных" писем Фаучи и Фрэнсису Коллинзу, директору Национального института здоровья (NIH), в котором он угрожал убийством им и миллиардерам Биллу Гейтсу и Джорджу Соросу.

Некоторые из писем, отправленных через зашифрованную почтовую службу, базирующуюся в Швейцарии, содержали угрозы убийством в случае, если Фаучи продолжит настаивать на "обязательной вакцинации":

"Надеюсь, ты получишь пулю в свой скомпрометированный сатанинский череп", — было написано во всех письмах.

Последнее было отправлено 21 июля. В нём, по сведениям Axios, написано:

"Вас и всю вашу семью вытащат на улицу, забьют до смерти и подожгут."