Антисемитский скандал в Госдепе: в одном из лифтов кто-то выцарапал свастику

Посол Израиля в США Гилад Эрдан был крайне возмущен тем, что на стене лифта в Госдепартаменте в Вашингтоне оказался вырезан нацистский символ.

Дипломат назвал свастику в Госдепартаменте

"серьезным инцидентом антисемитского вандализма, который еще раз показывает, что антисемитизм не делает различий между евреями в Израиле и евреями в Америке, и наносит вред не только Израилю, но и всему миру”.

Грубо вырезанный символ был обнаружен в лифте № 36 в штаб-квартире Госдепартамента в Фогги-Боттом поздно вечером в понедельник, сообщило ИА Axios, уточнив, что лифт находится рядом с офисом Специального посланника США по контролю и борьбе с антисемитизмом.

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По мнению издания, "поврежденный лифт вызывает тревожные вопросы о безопасности” в Госдепартаменте:

"Все лифты внутри комплекса находятся внутри охраняемого периметра, охраняются камерами и охранниками в форме. В помещениях работает меньше сотрудников, чем обычно, поскольку многие продолжают работать из дома из-за пандемии коронавируса. Любые внешние подрядчики, которым разрешен доступ, должны быть проверены Службой дипломатической безопасности. Все это должно облегчить идентификацию преступника, хотя этого еще не произошло".

Что говорят в Госдепе

"К сожалению, вчера поздно вечером в лифте нашего здания здесь, в Государственном департаменте, была найдена вырезанная свастика, — заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Джалина Портер. — Это граффити было удалено, а инцидент будет расследован”.

Энтони Блинкен, который сам является евреем, в настоящее время находится в поездке в Кувейт и Индию. Во вторник он отправил электронное письмо сотрудникам Госдепартамента, назвав "ненавистное граффити” болезненным напоминанием о том, что "антисемитизм — это не пережиток прошлого”:

"Это все еще сила в мире, в том числе и рядом с домом. И это отвратительно. Ему нет места ни в Соединённых Штатах, ни в Государственном департаменте, ни где-либо еще. И мы должны быть непреклонны в том, чтобы встать и отвергнуть его, — написал госсекретарь США. — Мы также знаем из нашей собственной истории и из истории других народов, что антисемитизм часто идет рука об руку с расизмом, сексизмом, гомофобией, ксенофобией и другими проявлениями ненависти. Ни у одной из этих идеологий не должно быть дома на нашем рабочем месте или в нашей стране”.