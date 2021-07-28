Индия запускает производство "суперполезной" краски из коровьего навоза

Индийское правительство поддержало проект по переработке коровьего навоза и изготовлении из него краски.

В заявлении для прессы министр союза микро -, малых и средних предприятий Нараян Ране высоко оценил результаты исследования, в котором утверждается, что краска из коровьего навоза "Хади Пракритик "является одновременно "экологически чистой и экономически эффективной".

"Ранее новая краска была протестирована на нескольких правительственных объектах, включая Национальные испытательные дома в Газиабаде и Мумбаи и Институт промышленных исследований Шри Рама в Дели, и удовлетворяет параметрам, необходимым для краски. Министерство возлагает большие надежды на краску из коровьего навоза, разработанную Джайпурским Национальным институтом бумаги ручной работы Кумараппа (KNHPI), потому что она создаст рабочие места, будет способствовать развитию местного производства и принесет дополнительный доход тем, кто работает с коровами, включая фермеров и работников приюта", — сказал Ране.

Ранее в июле министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что станет "послом бренда для краски, которая происходит из задней части самого священного животного индуизма".

Он высоко оценил ее "огромный потенциал” для оказания помощи "беднейшим из бедных” и даже сказал, что "в каждой деревне должно быть создано подразделение краски Хади Пракритик”.

Гадкари выступал на открытии нового завода, который удвоит производство краски примерно до 1000 литров в день.

Краска выпускается в двух вариантах и даже считается, что она обладает определенными преимуществами, включая антибактериальные, противогрибковые и естественные теплоизоляционные свойства.

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ДЛЯ СПРАВКИ

В Индии широко распространено мнение, что коровий навоз полезен для здоровья человека, когда его употребляют, намазывают на тело и используют по дому. В последние месяцы его даже рекламировали как лекарство от коронавируса.

В марте министр культуры штата Мадхья-Прадеш Уша Тхакур заявил СМИ, что ритуальное сжигание котлеты из коровьего навоза может продержать дом в чистоте от вирусов в течение 12 часов.

Стоит отметить, что все эти "теории" не подтверждаются наукой.