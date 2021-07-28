EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Древний румынский золотой рудник получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО
Российские военные доставили в Сирию четверть миллиона доз Sputnik Light
В КПРФ обвинили власти страны в "злоупотреблении властью"
Газпром отказался покупать допмощности транзитной сети Украины
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Минздрав разрабатывает новый пакет мер по борьбе с курением
Хотите позаботиться о мозге? Прогуляйтесь!
Как похудеть, если причина лишнего веса - вода
Элина Быстрицкая скрывала своего мужа почти 30 лет

Индия запускает производство "суперполезной" краски из коровьего навоза

Мир

Индийское правительство поддержало проект по переработке коровьего навоза и изготовлении из него краски.

Индия запускает производство "суперполезной" краски из коровьего навоза

В заявлении для прессы министр союза микро -, малых и средних предприятий Нараян Ране высоко оценил результаты исследования, в котором утверждается, что краска из коровьего навоза "Хади Пракритик "является одновременно "экологически чистой и экономически эффективной".

"Ранее новая краска была протестирована на нескольких правительственных объектах, включая Национальные испытательные дома в Газиабаде и Мумбаи и Институт промышленных исследований Шри Рама в Дели, и удовлетворяет параметрам, необходимым для краски.

Министерство возлагает большие надежды на краску из коровьего навоза, разработанную Джайпурским Национальным институтом бумаги ручной работы Кумараппа (KNHPI), потому что она создаст рабочие места, будет способствовать развитию местного производства и принесет дополнительный доход тем, кто работает с коровами, включая фермеров и работников приюта", — сказал Ране.

Ранее в июле министр автомобильного транспорта Индии Нитин Гадкари заявил, что станет "послом бренда для краски, которая происходит из задней части самого священного животного индуизма".

Он высоко оценил ее "огромный потенциал” для оказания помощи "беднейшим из бедных” и даже сказал, что "в каждой деревне должно быть создано подразделение краски Хади Пракритик”.

Гадкари выступал на открытии нового завода, который удвоит производство краски примерно до 1000 литров в день.

  • Краска выпускается в двух вариантах и даже считается, что она обладает определенными преимуществами, включая антибактериальные, противогрибковые и естественные теплоизоляционные свойства.
Индия, коровы
Индия

ДЛЯ СПРАВКИ

В Индии широко распространено мнение, что коровий навоз полезен для здоровья человека, когда его употребляют, намазывают на тело и используют по дому. В последние месяцы его даже рекламировали как лекарство от коронавируса.

В марте министр культуры штата Мадхья-Прадеш Уша Тхакур заявил СМИ, что ритуальное сжигание котлеты из коровьего навоза может продержать дом в чистоте от вирусов в течение 12 часов.

Стоит отметить, что все эти "теории" не подтверждаются наукой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Индия запускает производство "суперполезной" краски из коровьего навоза
Ослабление блокировок "вышло боком" в Индонезии - 2069 COVID-смертей за сутки
Налетчик унес из парижского магазина ювелирки на 2 млн евро
В Ватикане начался суд над экс-кардиналом по делу о крупной растрате
"Ячейка Моссада" обезврежена в Иране
Древний румынский золотой рудник получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО
Российские военные доставили в Сирию четверть миллиона доз Sputnik Light
В КПРФ обвинили власти страны в "злоупотреблении властью"
Газпром отказался покупать допмощности транзитной сети Украины
Кто "девушку танцует" - мнение МИД РФ о мировом турне Тихановской
Популярное
Бывший СССР
Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах

Казахстан активизирует сотрудничество с Украиной в антироссийском аспекте, там считают это нормальной многовекторной политикой. Нормально ли это для России?

Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Мир. Новости мира
А дроны здесь тихие: что не так в истории с Турцией, Украиной и БПЛА
Мир. Новости мира
Европа ищет аргументы для признания Крыма
Политика. Новости и аналитика
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Мир. Новости мира
Расчеловечивают по полной: что пока ещё спасает РФ
Новости Украины
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Новости Белоруссии
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников