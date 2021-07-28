Ослабление блокировок "вышло боком" в Индонезии - 2069 COVID-смертей за сутки

Индонезия зафиксировала самое большое число смертей за один день пандемии — 2069 летальных случаев.

Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, самый смертоносный день страны с начала пандемии знаменует собой увеличение почти на 600 смертей по сравнению с предыдущими 24 часами и значительно превышает однодневный рекорд прошлой недели в 1566 смертей.

Тревожный рост числа смертей от COVID в Индонезии происходит на фоне резкого роста числа случаев заболевания:

новые инфекции резко возросли до более чем 45 тысяч во вторник с 28 тысяч в понедельник.

Новые еженедельные инфицирования тоже бьют рекорд:

за семь дней, закончившихся 12 июля, было зарегистрировано 350 273 случая.

ДЛЯ СПРАВКИ

Правительство Индонезии решило в понедельник ослабить пандемические ограничения, позволив некоторым предприятиям и торговым центрам вновь открыться, несмотря на большое количество положительных тестов на коронавирус. Президент страны Джоко Видодо защищал смягчение правил, ссылаясь на "падение заполняемости больниц в стране".

Даже в наиболее пострадавших районах Индонезии послабление позволило традиционным рынкам, поставщикам и ресторанам под открытым небом присоединиться к некоторым предприятиям и мечетям в возобновлении работы, хотя офисы по-прежнему находятся под запретом.

Дельта — вариант вызвал новые инфекции в ряде регионов за пределами столицы Джакарты, включая Яву и Бали.

Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире, зарегистрировала 3,19 миллиона подтвержденных случаев заболевания COVID, что является 14-м самым высоким показателем среди всех стран мира.

Азиатская страна потеряла в пандемию 84 766 человек.