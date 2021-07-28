Индонезия зафиксировала самое большое число смертей за один день пандемии — 2069 летальных случаев.
Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.
По данным ведомства, самый смертоносный день страны с начала пандемии знаменует собой увеличение почти на 600 смертей по сравнению с предыдущими 24 часами и значительно превышает однодневный рекорд прошлой недели в 1566 смертей.
Тревожный рост числа смертей от COVID в Индонезии происходит на фоне резкого роста числа случаев заболевания:
Новые еженедельные инфицирования тоже бьют рекорд:
ДЛЯ СПРАВКИ
Правительство Индонезии решило в понедельник ослабить пандемические ограничения, позволив некоторым предприятиям и торговым центрам вновь открыться, несмотря на большое количество положительных тестов на коронавирус. Президент страны Джоко Видодо защищал смягчение правил, ссылаясь на "падение заполняемости больниц в стране".
Даже в наиболее пострадавших районах Индонезии послабление позволило традиционным рынкам, поставщикам и ресторанам под открытым небом присоединиться к некоторым предприятиям и мечетям в возобновлении работы, хотя офисы по-прежнему находятся под запретом.
Дельта — вариант вызвал новые инфекции в ряде регионов за пределами столицы Джакарты, включая Яву и Бали.
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