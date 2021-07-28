"Ячейка Моссада" обезврежена в Иране

В Иране были задержаны члены вооруженной ячейки, которые якобы работали с израильским Моссадом и планировали спровоцировать насилие во время протестов в стране.

Об этом сообщило местным СМИ Министерство разведки Тегерана.

"Эта группа, которая имела доступ к тяжелой партии оружия и боеприпасов, была недавно задержана после въезда в Иран через его западную границу", — цитирует ИА Fars слова представителя министерства.

Чиновник не уточнил численность группы и национальность арестованных, но настаивал на том, что подозреваемые действовали в сотрудничестве с Моссадом.

Оружие, изъятое у предполагаемых агентов, включало пистолеты, гранаты, винтовки, дробовики и боеприпасы. По словам представителя министерства, всё это доставлялось в Иран для использования во время "городских беспорядков и убийств”.

Заявление прозвучало после нескольких недель демонстраций в Иране против нехватки воды на юго-западе страны, вызванной сильной засухой.

Беспорядки привели к гибели по меньшей мере пяти человек среди протестующих.

Представитель Министерства разведки также заявил, что Израиль намеревался осуществить "акты саботажа” во время президентских выборов в Иране в середине июня, на которых победил Эбрахим Раиси.

"Силы безопасности страны предотвратили эти действия, — добавил он, — и нанесли удар по террористической сети Моссада”.

ДЛЯ СПРАВКИ

Моссад

Моссад — организация, действующая на территории Израиля. Её деятельность никак не регулируется официально законодательством страны. При этом она часто называется "государством в государстве" или глубинным государством.

Моссад также называют "политической разведкой" Израиля, по своему назначению и функциям сравнимой с ЦРУ.

Тегеран уже давно обвиняет израильскую разведку в осуществлении злонамеренной деятельности на иранской территории в попытке подорвать стабильность страны и сорвать ее ядерную программу.

Из недавнего

Два взрыва, которые потрясли ядерный объект в Натанзе в апреле 2021 года и июле 2020 года, а также убийство ведущего ученого иранской ядерной программы Мохсена Фахризаде в ноябре 2020 года, были связаны с Моссадом иранскими официальными лицами.

Хотя израильское правительство никак не прокомментировало эти инциденты, недавно ушедший в отставку глава Моссада Йоси Коэн в прошлом месяце намекнул, что его агентство вполне могло сыграть в них свою роль.

В телевизионном интервью Коэн отметил, что объект в Натанзе "не выглядел так, как раньше” после того, как взрыв повредил его центрифуги, и подтвердил, что Фахризаде был мишенью для сбора разведданных Моссадом "в течение многих лет”, потому что Израиль был "больше всего обеспокоен” его работой.

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