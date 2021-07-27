EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Венгрия открыла въезд для привитых российских туристов
В РПЦ высказались об отношении к вакцинации и о влиянии вакцин на душу
Юлия Проскурякова сделала короткую стрижку
Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
Минтруд предложил установить в России День отца
Употребление ранних арбузов грозит отравлением
"Ночлежка" откроет первое российское кафе, где будут работать бездомные люди
Почему банки медлят с подорожанием кредитов, объяснили аналитики
Нидерланды не заняли сторону Украины в расследовании авиакатастрофы Boeing 777

Меган Маркл попытается сблизиться с королевской семьей

Мир » Европа

Меган Маркл может пожалеть о том, что наговорила в скандальном интервью Опре Уинфри, считает королевский биограф Том Куинн.

Члены королевской семьи были шокированы заявлениями принца Гарри о том, что ему было тяжело жить в Букингемском дворце. А слова Меган о расизме в королевской семье стали настоящим ударом по репутации британского монаршего семейства.

Известно, что бывшая актриса Маркл готовится к выступлению с новой речью, приуроченной к её 40-летию. Эксперты полагают, что теперь она постарается сгладить острые углы и продемонстрирует более лояльное отношение к семье своего супруга. По мнению Тома Кунна, она прекрасно понимает, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на её детях.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ШОК! Меган Маркл пойдет на сближение с королевой Елизаветой II, но приодном условии!
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лев Лещенко спешно покинул Грузию после "гостеприимной" встречи
Мать отравила четырёхмесячного ребёнка каплями от насморка
Венгрия открыла въезд для привитых российских туристов
Новая белорусская оппозиция за год себя полностью разоблачила и обесценила
В РПЦ высказались об отношении к вакцинации и о влиянии вакцин на душу
Юлия Проскурякова сделала короткую стрижку
Как улучшить зрение в домашних условиях
Стеноз почечных артерий: причины, симптомы, лечение
Осложнения после гриппа и ОРВИ: какие бывают и что делать
Зеленский "ушёл" в отставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака
Популярное
Происшествия
К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына

Громкое происшествие произошло в Санкт-Петербурге.

К убийству в семье адмирала ВМФ привели странные отношения матери и сына
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Мир. Новости мира
"Есть лишь один неудачник": японцы о визите Мишустина на Курилы
Прогнозы и статистика
Статистика: в России почти самый дешёвый в Европе бензин
Формула небес
Экстрасенс: 2020-й год был предтечей тяжелой шестилетки
Любовь Степушова Казахстан и Украина договариваются о совместных антироссийских проектах Любовь Степушова Усам Оздемиров Глава ЦБ надела брошку в виде тучи с дождем: кому был сделан "холодный" намек Усам Оздемиров Иван Лебедев "Лёд тронулся" в вопросе о Курилах Иван Лебедев
Военные новости
Эксперт объяснил информацию об атаке комплексов РЭБ РФ на спутник НАТО
Политика. Новости и аналитика
Народная милиция ДНР ответила на агрессию ВСУ
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Мир. Новости мира
Украине дадут последний шанс: мир взамен на территории
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников