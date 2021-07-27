Меган Маркл попытается сблизиться с королевской семьей

Меган Маркл может пожалеть о том, что наговорила в скандальном интервью Опре Уинфри, считает королевский биограф Том Куинн.

Члены королевской семьи были шокированы заявлениями принца Гарри о том, что ему было тяжело жить в Букингемском дворце. А слова Меган о расизме в королевской семье стали настоящим ударом по репутации британского монаршего семейства.

Известно, что бывшая актриса Маркл готовится к выступлению с новой речью, приуроченной к её 40-летию. Эксперты полагают, что теперь она постарается сгладить острые углы и продемонстрирует более лояльное отношение к семье своего супруга. По мнению Тома Кунна, она прекрасно понимает, что сложившаяся ситуация может негативно отразиться на её детях.

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