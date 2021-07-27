30-летняя племянница принцессы Дианы вышла замуж за 62-летнего миллиардера

30-летняя Китти Спенсер - племянница принцессы Дианы — вышла замуж за 62-летнего Майкла Льюиса. Как сообщает Daily Mail, церемония бракосочетания состоялась 23 июля в старинной вилле Альдобрандини, расположенной под Римом.

На свадьбе присутствовали только самые близкие люди. Среди приглашённых — дети Майкла от предыдущих браков. Принца Уильяма и принца Гарри, кузенов невесты, на церемонии не было.

Также не сообщается, присутствовал ли на свадьбе отец невесты Чарльз Спенсер, который младше жениха своей дочери всего на шесть лет.

После церемонии молодожёны вместе с гостями продолжили празднество в ресторане.

Отмечается, что Льюис исповедует иудаизм, поэтому незадолго до церемонии бракосочетания Китти перешла в религию будущего мужа.

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