Принц Гарри и Меган Маркл получат $20 млн за новую книгу

Принц Гарри и Меган Маркл решили написать книгу о лидерстве. Известно, что гонорар герцогов Сассекских составит $20 млн, сообщает PageSix.

Но на этом супруги не собираются останавливаться. Меган ещё собирается написать мемуары о жизни в королевском семьей, которые обещают стать сенсационными.

"Она непременно напишет мемуары — она ​​откровенно рассказывала всем, кто ее знает, о ее политических устремлениях в будущем", — сообщил близкий к семье источник.

Одна из книг Гарри должна быть опубликована в 2022 году.

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