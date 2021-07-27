Принц Гарри и Меган Маркл решили написать книгу о лидерстве. Известно, что гонорар герцогов Сассекских составит $20 млн, сообщает PageSix.
Но на этом супруги не собираются останавливаться. Меган ещё собирается написать мемуары о жизни в королевском семьей, которые обещают стать сенсационными.
"Она непременно напишет мемуары — она откровенно рассказывала всем, кто ее знает, о ее политических устремлениях в будущем", — сообщил близкий к семье источник.
Одна из книг Гарри должна быть опубликована в 2022 году.
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