Группу Green Grey исключили из списка выступающих на концерте, который проводят в честь 30-летия Дня независимости Украины. Об этом музыканты рассказали на официальной странице в Фейсбуке.
В конце мая украинскую группу пригласили поучаствовать в мероприятии на тему "30 легендарных групп с легендарными песнями". Исполнители должны были выступить с их первым хитом "Под дождём". Green Grey участвовали в подготовке, обсуждали сценарий, но на сцене они не появятся, потому что туда допустили лишь тех артистов, которые поют на украинском языке.
Участники группы возмущаются таким решением и считают, что их хотят "стереть из истории". Green Grey подчёркивают:
"Мы 100% Украинский продукт!".
Музыканты первые в истории независимой Украины приняли участие в церемонии награждения премии MTV.
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