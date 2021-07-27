Украинская группа Green Grey не сможет выступить из-за русского языка

Группу Green Grey исключили из списка выступающих на концерте, который проводят в честь 30-летия Дня независимости Украины. Об этом музыканты рассказали на официальной странице в Фейсбуке.

В конце мая украинскую группу пригласили поучаствовать в мероприятии на тему "30 легендарных групп с легендарными песнями". Исполнители должны были выступить с их первым хитом "Под дождём". Green Grey участвовали в подготовке, обсуждали сценарий, но на сцене они не появятся, потому что туда допустили лишь тех артистов, которые поют на украинском языке.

Участники группы возмущаются таким решением и считают, что их хотят "стереть из истории". Green Grey подчёркивают:

"Мы 100% Украинский продукт!".

Музыканты первые в истории независимой Украины приняли участие в церемонии награждения премии MTV.

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