Хата не с краю: почему Польша так сильно не любит "СП-2"

Любопытное заявление прозвучало из Польши: оказывается, Варшава настолько успешно "сопротивлялась" газопроводу "СП-2", что без неё он был бы закончен намного раньше.

"Мы задерживали финализацию "Северного потока-2" на протяжении нескольких лет", — сказал замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач в интервью Polskie Radio.

Комментарий по столь громкому заявлению дал для "Общественной Службы Новостей" политолог Якуб Корейба. Он отметил, что с позиции Варшавы "СП-2" является проектом, нарушающим геополитический баланс. И, естественно, невыгодным для некоторых европейских стран.

"В целом, "Северный поток-2", с польской точки зрения, нарушает баланс геостратегических интересов и отрезает Украине перспективу войти в общее европейскую архитектуру экономики и безопасности. С точки зрения Польши, это политический проект, нацеленный на увеличение российского потенциала и прессинга в отношении Украины. С экономической точки зрения, он ничего не меняет, а с геостратегической — подвергает ближайшего соседа Польши опасности. Потому что в польском руководстве считается, что, когда газотранспортная сеть Украины не будет использоваться, у Европы исчезнет мотивация защищать независимость этой страны. В данном случае, деньги — это производная от геополитических интересов. Аллокация денег — это функция стратегических интересов. Тут мы наблюдаем диалектику отношений между большими и небольшими игроками. Речь идёт о том, насколько возможно в нынешних условиях удержание суверенитета всех стран, которые находятся между Германией и Россией", — рассказал Корейба.

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