В Австралии задумались о грандиозной лотерее для вакцинированных

В Австралии продолжают думать, как поднять популярность вакцинации от коронавируса. Одним из вариантов может стать лотерея с "большим кушем" в виде призового фонда в 7,3 млн долларов США.

Напомним, что, согласно статистике портала index. minfin. com.ua, в Австралии полностью вакцинировали всего 12,89% населения. Хотя бы одну дозу вакцины получили 30,27%.

Как сообщает канал Nine News, идея с лотереей принадлежит директору программы здравоохранения Института Граттана, доктору Стивену Дакетту. Он отметил, что можно было бы разыграть 10 призов по миллиону австралийских долларов (в итоге — как раз 7,3 млн долларов США). Провести лотерею планируется в октябре.

"К октябрю у нас должно быть достаточно запасов, поэтому каждый, кто хочет вакцинироваться, должен получить такую возможность … Люди должны быть вознаграждены за прохождение вакцинации, и это побудит их ускорить запись на получение прививки", — отметил Дакетт в эфире радиостанции 3AW.

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