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Новый президент Ирана объяснил внешнеполитический приоритет страны

Мир

Победивший на иранских выборах 18 июля Эбрахим Раиси рассказал о внешнеполитическом курсе страны. Он подчеркнул: Иран настроен на доброжелательные отношения с соседями.

Новый президент Ирана объяснил внешнеполитический приоритет страны

Напомним, что по итогам подсчёта голосов Раиси набрал примерно 17,9 млн, или 62%. Он известен как политический и религиозный деятель, госслужбу начал ещё в 1981 году с должности прокурора в Карадже.

Как передаёт IRNA, Раиси успел пообщаться с главой МИД Катара, шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Иран, отметил Раиси, ранее показал себя как друг и партнёр, на которого можно положиться. В Тегеране весьма обеспокоены тем, как именно будут далее развиваться отношения с Дохой, подчеркнул президент.

Более того: приоритетом иранской внешней политики теперь становятся страны-соседи, заявил Раиси. Это очень важный момент — ведь именно налаживание и укрепление отношений с соседями позволит установить стабильность и защититься от иностранного вмешательства в региональные дела.

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Эбрахим Раиси избран новым президентом Ирана
Автор: Константин Шапров, Куратор: Любовь Степушова
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