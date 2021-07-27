Варшава заявила, что "задерживала финализацию" Nord Stream 2

Польша, ранее пообещавшая Украине помощь из-за "потерь", связанных с "СП-2", продолжает делиться интересными фактами. Оказывается, если бы не работа польских властей, то газопровод давно бы уже достроили.

Варшава рапортует: сдерживали, как могли

"Мы задерживали финализацию "Северного потока — 2" на протяжении нескольких лет", — сказал замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач в интервью Polskie Radio.

Также Пшидач уверен: чем дольше "СП-2" останется в незавершённом состоянии, тем лучше будет для всей Европы.

Напомним, что Польша параллельно с критикой "СП-2" занимается и своим газовым проектом: он называется Baltic Pipe и "рекламируется" практически как "замена" для "СП-2".

Мнение Пушкова: "Хвалиться, однако, нечем"

Позднее комментарий по высказыванию польского чиновника дал председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Польша, отметил он, в конечном итоге совершенно ничего не добилась, так что и хвастаться смысла нет.

"Варшава хвалится, что на несколько лет задержала "Северный поток — 2". Хвалиться, однако, нечем: в итоге Варшава своего не добилась. Это как тянуть-тянуть футбольную игру, а в конце проиграть", — написал сенатор в Twitter.

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